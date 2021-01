Due sezioni della scuola per l’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Novaro” di Imperia, sono state messe in quarantena per via della positività di un alunno al Covid-19. La quarantena riguarda i compagni di classe, in quanto contatti di caso confermato. Al momento la situazione è costantemente monitorata dal Dipartimento di Prevenzione di Asl1.

