Stanno giungendo le adesioni per la prima edizione del concorso giornalistico “Premio Valerio Venturi”, indetto lo scorso autunno sotto l’egida del Comune di Ospedaletti. Si tratta di una competizione rivolta agli studenti delle scuole superiori ad indirizzo umanistico-artistico della provincia di Imperia, consistente nella elaborazione di recensioni di dischi, stimolando così i ragazzi a sviluppare un ascolto critico delle recenti produzioni di musica pop, jazz e cantautorale. Le adesioni sono tuttora aperte ed il termine per la consegna degli elaborati è il prossimo 31 gennaio. Al concorso possono accedere gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dei seguenti istituti: Liceo classico e linguistico “Cassini” di Sanremo; Liceo scientifico “Cassini” già “Saccheri” di Sanremo; Liceo delle scienze umane “Amoretti” di Imperia e Sanremo; Liceo “Viessieux” di Imperia; Liceo Artistico di Imperia; Liceo “Aprosio” di Ventimiglia. Per il primo classificato la famiglia Venturi ha messo in palio una borsa di studio di euro 500, per il secondo e terzo il Centro Stan Kenton offrirà buoni acquisto in libri e cd. La giuria del concorso è presieduta dal docente universitario Prof. Fulvio Cervini, recentemente nominato nel consiglio di amministrazione degli “Uffizi” di Firenze. Si segnala in questi giorni un avvicendamento tra i membri della Giuria: per correttezza si è infatti dimesso Romano Lupi a causa di un incarico di docenza intrapreso in una delle scuole in lizza e al suo posto siederà la giornalista e critica musicale Giulia Cassini.

Il concorso rientra tra le numerose iniziative fiorite per il ricordo del giornalista e scrittore Valerio Venturi, prematuramente scomparso quasi tre anni fa. Le premiazioni si terranno il prossimo mese di aprile ad Ospedaletti, mentre gli elaborati vincitori verranno pubblicati sulla rivista di cultura musicale “The Mellophonium” di cui Venturi fu il co-fondatore e per 15 anni direttore responsabile. Per maggiori informazioni scrivere a: editore@mellophonium.it