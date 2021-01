Nasce “Liguri Tutti” un nuovo format di informazione e approfondimento della Lista Sansa. Al centro dello spazio informativo ci saranno i temi di attualità e dei lavori in Consiglio regionale, le inchieste, le voci dei sindaci della Liguria, il racconto delle storie positive della nostra regione che spesso non hanno voce e le storie dei liguri emigrati, intrecciate a quelle dei nuovi liguri immigrati. L’appuntamento è ogni venerdì alle 18 sulla pagina Facebook di Ferruccio Sansa, e sul canale Youtube.

