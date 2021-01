ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 666 ASL 2 1.237 ASL 3 1.261 ASL 4 395 ASL 5 591 Liguria 4.150

Isolamento domiciliare 4.331 80 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 55.286 242 Deceduti* 3.074 10

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.466 LA SPEZIA 1.059 IMPERIA 732 GENOVA 3.066 Residenti fuori Regione/Estero 113 altro/in fase di verifica 164 TOTALE 6.600

Coronavirus, 10 nuovi decessi in Liguria. A Sanremo è mancato un uomo di 71 anni (dati del bollettino del 14 gennaio)