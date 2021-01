È stato un tunisino entrato nella proprietà privata dove sorgeva la serra ad appiccare le fiamme che hanno causato il rogo di questa notte L’uomo rimasto ustionato si è giustificato dicendo di aver acceso un falò per potersi riscaldare dal freddo intenso della notte.

