I l Servizio di Assistenza Civile, abbreviato con S.A.C., è un’Organizzazione interna del V.E.O.S.P.S.S. che agisce secondo i principi cristiani di assistenza al prossimo. Il S.A.C. opera in favore delle fasce più deboli della popolazione, partecipa ad attività di difesa dai rischi territoriali e sanitari, alla gestione delle emergenze e opera nel settore della cultura della prevenzione.

Infatti, oltre alle coperte sono state fornite maschere protettive EN14682 Type IIR, così come consigliate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione del coronavirus. Già durante la prima fase della pandemia l’Ordine aveva consegnato al Comune di Ventimiglia, direttamente al Sindaco Gaetano Scullino, centinaia di maschere protettive di tipo FFP2, e altrettante all’ASL 1 imperiese, alla presenza del Direttore, destinate al personale sanitario impegnato nell’emergenza.

«Il nostro comitato è entusiasta di poter aiutare la comunità di Sant’Agostino – commenta il Responsabile del S.A.C. – Ventimiglia Gianni Pizzio-, siamo legati a Don Ferruccio e come volontari teniamo fede alla nostra missione: schierarci a fianco dei più deboli con spirito di servizio».