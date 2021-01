Stamani a Toirano (Savona) un 70enne è salito su quella che credeva la propria auto ed è partito per proseguire nelle commissioni. Per poi scoprire, poco dopo, di essere su un altro veicolo, di modello e colore identici al suo. Nel frattempo il proprietario aveva chiamato i Carabinieri temendo un furto. Uno dei due si è recato in una panetteria e ha parcheggiato all’esterno, lasciando le chiavi nel quadro. Dopo gli acquisti è risalito in quella che credeva essere la sua Punto nera ed è ripartito. Poco dopo ha capito di essere alla guida di un’auto non sua.

