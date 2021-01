La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato l’orario di inizio di Imperia-Sanremese. Il fischio d’inizio avverrà alle 15. Rimangono tali la data, domenica 17 gennaio 2021, e lo stadio, ‘Nino Ciccione’ di Imperia. In vista della partita la squadra e lo staff tecnico dell’Imperia Calcio non saranno a disposizione di media e stampa fino al post-gara.

