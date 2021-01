Il Presidente dell’Imperia Calcio, Gramondo, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra si stringono in un forte abbraccio a Luca Donaggio, per la scomparsa del nonno. A lui il bomber aveva dedicato il gol nelle recente vittoria contro il Vado. L’Imperia Calcio porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

