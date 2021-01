“Oggi l’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che, in sostanza, impegna la giunta regionale a somministrare in via prioritaria i vaccini anti Covid anche alle persone colpite da disabilità sul nostro territorio. Si tratta di un atto di coscienza e responsabilità nei confronti dei più fragili. Sono molto soddisfatto che su una tematica così importante, anche su spinta della Lega, si sia trovata una convergenza fra tutti i partiti rappresentati in consiglio regionale e si sia quindi votato all’unanimità il documento. L’impegnativa dell’ordine del giorno va a colmare una grave mancanza da parte del Governo centrale, il quale, nonostante gli appelli della Lega a Roma, non aveva considerato questa categoria di persone a rischio”.

Gianmarco Medusei, presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Lega Liguria – Salvini