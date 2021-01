Procedono a buon ritmo diversi lavori al costruendo Porto di Ventimiglia con le prime imbarcazioni già sistemate in acqua (foto E. Raneri). E’ “annunciata” la buona notizia dell’arrivo da Monaco, in primavera, del Catamarano per il trasporto passeggeri della Riviera e Costa azzurra. E’ auspicabile anche la preparazione di un Salone nautico, potenziale veicolo di rilancio economico per tutta l’area.

E. R.

