La “Zaoli Med”, divisione della veleria Zaoli, prima fabbrica della Liguria per la produzione di presidi di protezione, produce 300 mila mascherine al giorno. All’inizio usava le macchine da cucire per le vele. Poi sono arrivati i macchinari dalla Cina ed al padiglione a Marina degli Aregai si è aggiunto un capannone ad Arma. Tra i principali clienti la rete di farmacie che servono il Nord Ovest e realtà industriali, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

