Maurizio Gerini, pilota di Chiusanico, oggi è stato costretto a ritirarsi dalla Dakar in seguito ad una brutta caduta capitatagli a circa 30 km dalla fine della prova speciale numero 8. Con la moto ha colpito un cespuglio, compiendo un volo di alcuni metri, sbattendo anche la testa. “La mia Dakar ha preso una brutta piega. Sto bene, ho finito la tappa, ma mi stanno portando in ospedale per controlli” ha commentato Gerini mentre in elicottero veniva trasferito in ospedale per accertamenti.

