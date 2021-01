Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante della Questura di Imperia è intervenuto, in due distinti episodi, per sedare una lite tra un uomo e una donna, sentimentalmente legati e con un figlio minore in comune.

L’uomo, nell’abitazione della donna e in presenza del figlio dodicenne, si è scagliato violentemente contro la donna, sfogando inoltre la sua ira danneggiando l’arredamento domestico; il peggio veniva scongiurato dall’intervento di un equipaggio di volante, prontamente allertato, il quale accompagnava in Questura l’aggressore; i predetti si sinceravano inoltre delle condizioni di salute della donna, la quale, per evitare ulteriori traumi al figlio, rifiutava l’intervento di personale medico e dichiarava di non essere intenzionata a presentare formale querela.

L’uomo, giunto in Questura per la sua compiuta identificazione, proseguiva nel suo atteggiamento ostile e proferiva minacce di morte ai danni della compagna; rilasciato al termine della procedura di identificazione, quando pareva essere sceso a più miti consigli, tornava presso l’abitazione della donna e dopo essersi fatto aprire la porta dal figlio, lanciava dei suppellettili in direzione della donna, scagliandosi nuovamente contro di lei e contro l’arredamento casalingo, l’ulteriore escalation di violenza veniva interrotta da personale della Squadra Volante della Questura di Imperia, il quale, immaginando il ripetersi delle condotte violente, si è appostato nei pressi dell’abitazione teatro della violenza, procedendo così a contenere fisicamente l’aggressore.

La donna, dolorante, veniva accompagnata presso il locale nosocomio per ricevere le cure necessarie, ivi le venivano riconosciuti 6 giorni di prognosi per le lesioni patite; la donna decideva inoltre di presentare formale querela per gli accadimenti sopra descritti, pertanto l’aggressore veniva tratto in arresto per lesioni aggravate e danneggiamento.

