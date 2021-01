Sono morti, tra la notte di ieri e la mattinata di oggi, per Covid due degli ospiti contagiati nella Rsa di Poggio a Sanremo, Casa Serena. I decessi riguardano due ultraottantenni con altre patologie pregresse che inizialmente erano asintomatici. Con la comparsa di sintomi da Covid, sopraggiunti nelle ultime ore, il peggioramento del quadro sanitario è stato purtroppo molto rapido. Altri due pazienti sono stati precauzionalmente trasferiti all’ospedale Borea. A “Casa Serena” nei giorni scorsi era stato individuato un focolaio con 86 degenti e 14 operatori sanitari positivi.

