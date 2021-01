Si è chiusa sul 2-2 al “Comunale” la sfida tra Sanremese e Folgore Caratese, valida per la tredicesima giornata di andata del girone A di serie D. I biancoazzurri, guidati da Roberto Correale che per il momento ha preso il posto di Alessio Bifini, esonerato, sono andati per primi in vantaggio con un rigore di Romano al 26′ ma i lombardi hanno pareggiato con Macrì al 33′ ed sono andati in vantaggio nella ripresa con un rigore di Ngom al 31′. Tre minuti dopo è stato Bregliano, su azione nata da corner, a fissare il definitivo 2-2. La Sanremese, che ha vinto una sola partita nelle ultime sette, scende al 7° posto in classifica, restando sempre staccata di 3 punti dalla zona play-off. Domenica 17 i matuziani giocheranno al “Ciccione” il sentito derby con l’Imperia.

