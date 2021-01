Al “Comunale” di Sanremo si è chiuso in parità il primo tempo tra Sanremese e Folgore Caratese, nella tredicesima giornata di andata. I matuziani sono andati in vantaggio al 26′ con un rigore di Romano, assegnato per un fallo commesso ai danni di Diallo. Al 33′ i lombardi hanno pareggiato con una conclusione da fuori area di Macrì. Al momento la Sanremese scende al settimo posto in classifica, con 18 punti, sempre a meno 3 dai play-off e a 8 punti di distacco dalla prima posizione.

