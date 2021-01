LEGNANO – IMPERIA: PRIMO TEMPO

1’ Occasione per Minasso, scattato in profondità: il tiro sorvola la traversa

9’ RIGORE LEGNANO: contatto in area tra Bingo e Scannapieco, l’arbitro decreta la massima punizione

10’ DANI PARA IL RIGOREA COCUZZA. Il portiere nerazzurro intuisce e blocca la sfera alla sua sinistra

17’ GOL DELL’IMPERIA: angolo di Sancinito e torsione di Donaggio che, da vero rapace, batte Colnaghi

21’ PALO DEL LEGNANO: cross dalla sinistra dei lilla e girata di Cocuzza che colpisce il palo in pieno

25’ ancora Cocuzza che, sotto porta, mette alto

34’ Fazio chiude sulla sinistra dopo l’incursione di Gasparri, tra i più attivi dei suoi

37’ altra grande occasione per Cocuzza che, solo davanti a Dani, viene disturbato e mette a lato

45’ da corner, la girata di Malandrino viene murata dalla difesa

46’ pt De Stefano sbaglia il cross dai 35 metri ma il suo fendente prende una strana traiettoria che incoccia la traversa. Dani sembrava battuto.



IMPERIA-LEGNANO: SECONDO TEMPO

52’ azione manovrata dei lilla con Tunesi che calcia ma Scannapieco mura il tiro

59’ dalla sinistra, punizione direttamente in porta di Sancinito ma Colnaghi respinge coi pugni

60’ da seguente corner, Scannapieco raccoglie la ribattuta ma non trova nessuno pronto

63’ tiro al volo di Donaggio: il portiere blocca centralmente

67’ tiro del neoentrato Mangiarotti che sfiora l’incrocio dei pali. L’arbitro assegna il corner per una deviazione provvidenziale

71’ Dani blocca senza problemi su punizione centrale di Cocuzza

81’ uscita del portiere col pugno che anticipa Gandolfo

90’+2 espulso Malandrino per doppia ammonizione

90’+4 finisce qua. Imperia batte Legnano 1-0



LEGNANO – IMPERIA: LE DICHIARAZIONI DI MISTER LUPO

Mister Alessandro Lupo, a fine partita, ha commentato:” E’ stata una bella vittoria e ho visto tante persone con il volto fiero: dai giocatori ai dirigenti presenti. Avevo paura che mentalmente i ragazzi potessero abbassare la tensione dopo Vado e in previsione della Sanremese. Invece hanno risposto molto bene, sarà anche il clima presuntuoso col quale siamo stati accolti. E questo ci ha caricato. Ma alla fine, siamo noi ad esultare. Nel primo tempo sicuramente il risultato poteva essere diverso, con loro che sono andati vicini al gol. Nella ripresa, abbiamo difeso benissimo e non ricordo una loro occasione nitida. A centrocampo eravamo sempre in raddoppio con i braccetti di centrocampo, sembravamo in trenta. Anzi, sulle ripartenze non siamo stati letali e dovevamo fare più male: abbiamo sbagliato i tempi di alcune giocate in profondità.

Ho visto una crescita mentale: abbiamo subito molte ammonizioni e abbiamo comunque mantenuto la mente lucida per gestirci.”

LEGNANO – IMPERIA: IL TABELLINO

LEGNANO – Colnaghi, Ortolani, De Stefano (87’ Fondi), Di Lernia, Luoni, Gianola (55’ De Stefano) , Bingo ( 66’ Beretta), Tunesi (55’ Mangiarotti) , Cocuzza, Ronzoni (80’Pellini), Gasparri. All.: Brando

IMPERIA – Dani; Fazio (74’ Gandolfo), Virga, Scannapieco, Malandrino; Gnecchi, Sancinito, Giglio cap.; Minasso (55’ Malltezi), Donaggio, Martelli. All.: Lupo

MARCATORI: 17’ Donaggio (I)

AMMONITI: Tunesi, Di Lernia, Luoni, Mangiarotti (L); Minasso, Scannapieco, Malandrino, Gnecchi, Donaggio (I)

ESPULSI: 92’ Malandrino (I)

NOTE: al 9’ Dani (I) para rigore a Cocuzza (L). Recupero: 1’ pt e 4’ st