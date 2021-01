Operazione congiunta oggi di Soccorso Alpino Liguria e Vigili del Fuoco per un escursionista che si è infortunato nella zona di forte Ratti a Genova. Si è trattato di un uomo di cinquant’anni, genovese, che stava facendo una passeggiata insieme a tre amici. Scendendo dalla zona di forte Ratti è scivolato e si è infortunato alla caviglia destra. Sul posto sono intervenute subito le squadre a terra del Soccorso Alpino i Vigili del Fuoco e oltre agli volontari della Croce Rossa. L’uomo è stato stabilizzato, ma, considerata la zona non vicinissima alla strada, i Vigili del Fuoco hanno fatto intervenire l’elicottero Drago che ha verricellato il cinquantenne e lo ha trasportato all’ospedale San Martino di Genova con una sospetta frattura alla caviglia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta