E’ finita al pronto soccorso la lite scoppiata ieri pomeriggio in via XX Settembre a Sanremo tra un ragazzo e una ragazza. Lui avrebbe trasceso nei comportamenti portando lei a difendersi con una bomboletta spray al peperoncino. La spruzzata ha provocato un malore al ragazzo, portato poi in ambulanza al pronto soccorso del Borea, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

