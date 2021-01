Venti ospiti positivi al Covid di “Casa Serena” a Sanremo saranno trasferiti a Nava in una struttura gestita dal Faggio. La decisione è stata presa dopo che sono risultati altri 9 nuovi contagi nel personale. Perdendo altri 9 operatori (7 oss e 2 addette alle pulizie) sono emerse forti criticità assistenziali, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

