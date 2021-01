L’Imperia tornerà in campo già domani – domenica 10 gennaio – per la 13° giornata di serie D, girone A, al ‘Giovanni Mari’ dove ad attenderla ci sarà il Legnano.

Legnano-Imperia è stata affidata al signor Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. Sarà assistito dai signori Emanuele Zoccarato, di Padova, e Simone Conforti, di Salerno. I precedenti tra i nerazzurri ed i lilla sono sei.

Ultimo turno di squalifica per De Bode e Capra, ancora out Calderone. Il tecnico Alessandro Lupo, tra i giovani, sceglie Luisi alla seconda chiamata stagionale.

PORTIERI: Trucco, Dani, Palmieri

DIFENSORI: Virga, Scannapieco, Gandolfo, Malandrino, Fazio, Luisi

CENTROCAMPISTI: Sancinito, Gnecchi, Giglio, Malltezi, Martelli, Fatnassi, Kacellari

ATTACCANTI: Donaggio, Minasso, Travella, Cassata

Correlati