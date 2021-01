Arpal, con il suo Centro Meteo oggi ha emanato L’AVVISO METEOROLOGICO PER VENTO DI BURRASCA FORTE (80-90 km/h), previsto su ABC, in particolare sui rilievi e sbocchi vallivi.

Le raffiche di vento settentrionale, che acuisce la sensazione di freddo, nelle ultime ore hanno già toccato in costa gli 87.1 km/h al porto di Arenzano, sui rilievi 80.3 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia).

Per quanto riguarda le temperature minime, le stazioni in quota registrano i valori più bassi: -7.9°C a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -7.8 a Colle Belenda (Pigna, Imperia), -7.7 a Monte Settepani (Osiglia, Savona), -7.5 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) e la stazione in paese. Altri valori per provincia: IMPERIA-Triora -3.1, Ventimiglia 3.8, Sanremo 5.0 SAVONA-Sassello -7.0, Calizzano -4.5, Cairo Montenotte -4.4, Albenga Isolabella 4.6, Alassio 7.2 GENOVA-Montoggio 4.9, Torriglia -2.9, Rossiglione -2.5, Busalla -1.6, Chiavari 4.7 (a Genova città la stazione di Castellaccio ha toccato -0.9) LA SPEZIA- Riccò del Golfo -2.9, Varese Ligure -1.0, Sarzana -0.6, Castelnuovo Magra 3.8, Portovenere 3.2.

Valori bassi anche nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale e La Spezia 3.2, Savona Istituto Nautico 4.1, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.6.

Questa la previsione contenuta nell’avviso:

OGGI, sabato 9 gennaio, tra il tardo pomeriggio e la sera possibili deboli e isolate precipitazioni sparse su ADE con quota neve in calo a 300-500 m su A, a tutte le quote su DE. Possibili isolate spolverate nevose sulle zone sensibili di D,E. Venti di burrasca (65-75 km/h) su A,B e localmente su C con raffiche puntualmente superiori sui rilievi e sbocchi vallivi, forti 50-60 km/h altrove. Disagio per freddo su tutte le zone. Mare stirato sottocosta, tra molto mosso e agitato a largo di A.

DOMANI, domenica 10 gennaio, fino alle prime ore del mattino possibili deboli e isolate nevicate su interno di A (quota neve 300-500 m), C (200-300) e su E. Possibili isolate spolverate nevose sulle zone sensibili di D,E. Fino a metà giornata venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte (80-90 km/h) su ABC in particolare sui rilievi e sbocchi vallivi, forti 50-60 km/h altrove. Disagio fisiologico per freddo su tutte le zone, più accentuato su AB. Mare stirato sottocosta, tra molto mosso e agitato a largo di A.

DOPODOMANI, lunedì 11 gennaio, venti forti e rafficati (50-60 km/h) settentrionali su ABC, in attenuazione nel corso della giornata. Ancora disagio per freddo su tutte le zone nonostante un lieve aumento delle temperature.