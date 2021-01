Fabio Fognini ha battuto in due set, per 6-4, 7-6, in un’ora e 39 minuti, il ceco Michael Vrbensky e si è qualificato per il secondo turno degli “Antalya Open” di tennis. Fognini, numero 17 al mondo e terza testa di serie del torneo ha sconfitto il numero 311 del ranking, promosso dalle qualificazioni.

Il 33enne tennista armese sfiderà ora il francese Jeremy Chardy, numero 72 al mondo (già sconfitto 5 volte nei 6 precedenti incontri).

