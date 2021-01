Sei escursionisti sono rimasti bloccati al rifugio Gambino, in località Germi, sul monte Grammondo, nell’entroterra di Ventimiglia e Olivetta San Michele, per un’abbondante nevicata. Per una donna invece, che a causa di una caduta ha riportato una distorsione al ginocchio, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, con a bordo anche uomini del soccorso alpino.

