Il Comune di Bordighera informa che nei giorni 11 e 12 gennaio l’Ufficio I.A.T. di via Vittorio Emanuele 172 sarà chiuso al pubblico per interventi di carattere tecnico. Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 13 gennaio dalle 15 alle 18.​

Bordighera, l’Ufficio I.A.T. di via Vittorio Emanuele chiuso l’11 e il 12 gennaio