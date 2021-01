La provincia di Imperia tra il 2011 ed il 2019 ha perso 5120 abitanti, calando da 214.502 a 209.382. Sanremo è passata da 54.137 abitanti a 52.622, nonostante una crescita di stranieri da 4272 a 6250. Ventimiglia ha mantenuto quasi invariato il totale: 23.926 abitanti nel 2011, 23.911 nel 2019. Il numero di stranieri è quasi raddoppiato (da 1731 a 2922), come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

