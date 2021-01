A Sanremo nuovi uffici comunali dei tributi con sportelli delle aziende pubbliche comunali e provinciali (Amaie Energia, Rivieracqua, Riviera Trasporti) saranno posizionati nelle zone inutilizzate della nuova stazione. Al piano terra ci saranno un punto di accoglienza e sportelli di front office, al primo piano la nuova sede della polizia municipale, al secondo l’ufficio tributi, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Sanremo, Polizia Municipale ed uffici comunali dei tributi in zone inutilizzate della stazione ferroviaria