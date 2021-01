Costa Crociere avrebbe già messo in atto le procedure per poter portare una delle sue navi in rada a Sanremo per ospitare il pubblico del Festival. L’incognita con cui si dovrà fare i conti, principalmente, sarà il meteo. Le condizioni dovranno essere tali da consentire ai “tender” di portare gli spettatori all’Ariston. Comune ed albergatori ora accettano l’ipotesi-nave dopo aver posto il veto all’operazione solo alcuni giorni fa, come scrivono Gavino e Borghi su “La Stampa”.

Correlati