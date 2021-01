Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, in merito alla prossima edizione del Festival ha dichiarato: “La nave usata come bolla sanitaria è un’ipotesi, la Rai ci sta ragionando per garantire una parte di pubblico in sala qualora lo scenario di marzo fosse simile a quello attuale. Rai Pubblicità ha però chiarito che questa ipotesi sarebbe unicamente legata ad un certo numero di figuranti. Cantanti in gara, ospiti al Festival, conduttori, dipendenti Rai e case discografiche continuerebbero a soggiornare come sempre negli alberghi sanremesi”.

