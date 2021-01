Dopo aver chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo (con gol di Diallo al 3° minuto) la Sanremese, sul campo del Sestri Levante, è stata agganciata e superata dal team genovese che si è imposto per 2-1. I gol dei corsari sono stati realizzati da Buso al 3′ della ripresa e da Croci al 17′. La squadra di Alessio Bifini incassa così la seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata una settimana fa a Saluzzo. I matuziani escono fuori dalla zona play-off, scendendo al 6° posto in classifica. Domenica 10 è in programma il match casalingo con la Folgore Caratese, mentre il 17 ci sarà il derby ad Imperia.

