La Sanremese ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo del derby ligure al “Sivori” di Sestri Levante. Per ora il match della dodicesima giornata di andata del girone A di serie D è deciso da una rete realizzata dall’attaccante Diallo dopo 3 minuti di gioco. Alla luce di questo risultato la Sanremese al momento si isola al quinto posto in classifica con 20 punti, a 5 lunghezze dalla capolista Bra, che però deve recuperare ancora due gare.

Correlati