A Sanremo sono ora 86 il numero di anziani a “Casa Serena” positivi al Covid, su 130, e 20 gli operatori contagiati, su una ottantina, per un totale di 106 persone. Si starebbe lavorando a livello centrale a un accordo con il governo di Tunisi per avere personale infermieristico, come riporta l’Ansa.

“Ottantaquattro degli 86 contagiati sono asintomatici, un anziano presenta sintomi lievi, e per solo un altro ospite si è reso necessario il ricovero ospedaliero preventivo. Tutti gli ospiti sono in completo isolamento da più di una settimana” spiega il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

