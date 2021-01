Ben 86 anziani ospiti di “Casa Serena” a Sanremo, struttura che fino a 5 giorni fa era “Covid free”, sono stati contagiati dal Covid. Secondo quanto riporta l’Ansa, non è escluso, anche se per ora non ci sono conferme da esami di laboratorio, che si tratti della “variante inglese” del virus data la velocità con cui l’infezione si è trasmessa da un operatore asintomatico.

