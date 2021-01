Gli uffici del Credito CNA sono a disposizione per maggiori informazioni e per la predisposizione delle domande di finanziamento, di agevolazione e di garanzia.

La modulistica per la presentazione delle domande sarà presto disponibile.

Il nuovo strumento avrà una retroattività per garantire la continuità dei finanziamenti, vista la precedente sospensione dal 5 agosto 2019 a causa dell’impossibilità di prorogare la precedente misura. Con questo atto, Regione Liguria affida la gestione di questi fondi dedicati al comparto dell’artigianato che si stimano sufficienti per il prossimo triennio.

L’artigianato rappresenta un terzo del tessuto produttivo ligure. Un settore che, soprattutto in un momento di difficoltà che stiamo vivendo, occorre sostenere con iniziative di carattere promozionale e con strumenti di accesso al credito, che incentivino gli investimenti da parte delle imprese.

A un anno e mezzo dallo stop della misura “Artigiancassa” , da sempre un importante strumento per l’accesso al credito delle micro e piccole imprese artigiane, Regione Liguria stanzia 9,5 milioni di euro di risorse comunitarie, sostenendo investimenti con contributi a fondo perduto e con un sistema di garanzie.

Regione Liguria stanzia oltre 9 milioni di euro per i finanziamenti degli artigiani