Nella varietà dell’offerta religiosa nell’estremo Ponente, da segnalare la Missione Evangelica Filippina sita a Ventimiglia – via Oliva 1 angolo Via Sottoconvento accogliente con la Pastora Angelita e il musicista Joash alla tastiera. La sede, ben ordinata, è aperta al sabato sera ed alla domenica pomeriggio per la partecipazione al testo Biblico.

Foto E. Raneri

Correlati