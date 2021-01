“La piccola Sofia aveva fretta di venire al mondo e così Francesco, Simone, Luigi e Alessio, della Croce Azzurra di Fegino, non hanno fatto in tempo ad arrivare in ospedale e l’hanno fatta nascere a bordo della loro ambulanza. Ogni vita che nasce è un miracolo, grazie ai nostri soccorritori per aver reso possibile questo. A Sofia e ai suoi genitori va l’abbraccio mio e di tutta la Liguria!”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.

Correlati