La modulistica per la presentazione delle domande sarà presto disponibile.

«Un’ottima notizia per le imprese artigiane, che potranno nuovamente avere un importante sostegno per la loro attività. Inoltre, la retroattività prevista consentirà anche di recuperare gli interventi già effettuati».

Artigiancassa, 9,5 milioni per l’accesso al credito agevolato