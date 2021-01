Nel pomeriggio di oggi, è arrivata la conferma dalla Lega Nazionale Dilettanti: l’incontro Imperia-Vado avrà inizio alle 15. Rimane tale la data, 6 gennaio 2021, così come lo stadio, ‘Nino Ciccione’ di Imperia. Inoltre, è stata designata la terna che dirigerà la partita: l’arbitro sarà il signore Gioele Iacobellis, della sezione di Pisa, coadiuvato da Ivan Alexandrovic Denisov, di Bari, e Francesco Macchi, di Gallarate.

