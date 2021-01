“Nell’ultima settimana in Liguria c’è stato un leggero incremento dell’incidenza del covid. La discesa delle curve delle medie e alte intensità di cura si è arrestato, serve grande attenzione. Per ogni positivo c’è un nuovo contagio ogni 5-6 giorni” ha dichiarato il responsabile Prevenzione di Alisa (agenzia regionale) Filippo Ansaldi nel punto stampa sull’emergenza Coronavirus.

Per l’infettivologo Matteo Bassetti “nei prossimi giorni ci sarà un aumento dei casi. Al momento i posti letto occupati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino sono pari al 50%”.

