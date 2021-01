Stop agli spostamenti tra Regioni prorogato fino al 15 gennaio prevede la bozza del decreto legge anti Covid-19 approdata nel Consiglio dei ministri di stasera. Nei giorni festivi e prefestivi tra il 7 e il 15 gennaio, ossia il 9 e il 10 gennaio, tutta l’Italia sarà zona arancione. In quei giorni bar e ristoranti resteranno chiusi e non ci si potrà spostare al di fuori del proprio comune, ma saranno consentiti gli spostamenti da Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km. Resta il limite alle visite a parenti o amici per una sola volta al giorno, nel limite di 2 persone ed escludendo dal conteggio gli Under 14.

