Ennesimo atto vandalico alla ciclovia Pelagos in particolare ad una mostra di artisti di strada che hanno sfruttato lo spazio offerto nell’area della ciclabile per esporre le loro opere valorizzando la zona. Puntualmente si sono presentati i vandali , almeno 3 volte da quando sono esposte le opere, che sicuri di non essere controllati e riprese sfogano la loro stupidità Vandalizzando le opere esposte. Sdegno costernazione tante polemiche ma al momento non sono ancora stati presi provvedimenti realmente efficaci.

