Lutto nel paese dei Doria per la scomparsa, a soli 53 anni, di Adolfo “Bobo” Cassisa, giardiniere di professione. Lascia la moglie Cristina, i figli Anna e Giovanni con Mara, la madre Mirella ed i parenti tutti.

Dolceacqua, lutto per la prematura scomparsa di Adolfo “Bobo” Cassisa