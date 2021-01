Lutto nella città di confine per la scomparsa di Andrea Repaci 45 anni conosciutissimo nel centro storico dove per anno era stato staffettista nel Sestiere Ciassa. Di seguito il messaggio di Nico Martinetto presidente del sodalizio in ricordo di Andrea Repaci:

Il direttivo, I soci, gli atleti e i simpatizzanti tutti si uniscono al dolore della famiglia e degli amici per l’improvvisa perdita del caro Andrea Repaci, ex staffettista del Sestiere Ciasa e presenza costante per tanti anni alla Scarpuná d’u rumanin.

Un altro cuore giallorosso è volato in alto a tifare, lassù, dove la vista sul centro storico è migliore…