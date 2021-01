Trentasei degenti e tre operatori sono positivi al Covid nella rsa Casa Serena in frazione Poggio a Sanremo, dopo i controlli scattati a fine anno, quando una operatrice si è sentita male. L’infermiera aveva la febbre ed è stata sottoposta ad accertamenti ed è quindi emersa la sua positività. “Gli anziani sono praticamente tutti asintomatici. Abbiamo subito creato un reparto Covid dentro Casa Serena, uno per i contatti stretti dei positivi e un terzo per gli altri degenti che non hanno avuto a che fare con i contagi” spiega all’Ansa il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Sanremo Costanza Pireri.

