Dopo queste feste di Natale anomale con zona Rossa e Arancione. Dal 7 gennaio rientrerà in vigore il sistema delle fasce di rischio ( gialla Arancione Rossa) in teoria il paese dovrebbe essere tutto in fascia gialla ma vi sono tre regioni al momento che rischiano di finire in zona Arancione o Rossa e sono Liguria Calabria e Veneto che hanno un indice Rt superiore a 1 . Decisivo sarà il report del CTS sull’andamento della pandemia.

Correlati