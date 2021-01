A La Spezia nella notte un uomo ha dato fuoco a una fontana per “festeggiare il 2021” ma è stato rintracciato dai Carabinieri che l’hanno denunciato per danneggiamento aggravato. Uno spezzino di 41 anni, già noto alle forze di polizia. Alcuni cittadini hanno visto un uomo incappucciato versare del liquido nella fontana, poi dare fuoco. L’uomo è rimasto a guardare le fiamme che si sono alzate per alcuni metri poi è scappato via, ma è stato rintracciato dai militari.

Correlati