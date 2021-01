Il primo nato a Genova del 2021 è attualmente di stanza al San Martino, presso la U.O di Neonatologia diretta dal dottor Cesare Arioni. Si tratta della piccola Graeter (Greta in italiano). Nata alle 3.50, pesa 3 chili e 110 grammi ed ha un punteggio di natalità di 9 su 10 (parto spontaneo), sta perciò benissimo come mamma Joy. I genitori sono entrambi di origine nigeriane e Graeter è la loro secondogenita. L’ultimo parto del 2020 era stato registrato ieri alle ore 23.10.

