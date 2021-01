Per quanto riguarda la notte di Capodanno l’ospedale San Martino di Genova segnala la caduta di due ragazzi dal terrazzo di casa a Molassana, da un’altezza di 3 metri. Il primo di 20 anni già dimesso con 7 giorni di prognosi per trauma toracico, il secondo di 20 anni si trova ora in Osservazione Breve Intensiva al Pronto Soccorso, con trauma cranico, toracico e lombare (non a rischio di vita). Risulta stessero facendo una foto e sono caduti a seguito del cedimento di una ringhiera.

