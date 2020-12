Dopo le prime 320 dosi somministrate nei giorni scorsi a Genova, stamani è partita la vaccinazione è in contemporanea in tutte le cinque Asl liguri. La Regione Liguria punta a somministrare 18.720 dosi entro metà gennaio a personale sanitario degli ospedali e delle rsa e agli anziani ospiti delle Case di riposo.

Vaccinazioni anti-Covid da stamani in tutte le Asl della Liguria: 17 mila dosi entro metà gennaio